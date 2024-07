Tbs van moordenaar van Anne de Ruyter de Wildt opnieuw met twee jaar verlengd

Groningen (ADP) – De tbs-maatregel van Henk S. (53), die in 1997 de Groninger sociologiestudente Anne de Ruyter de Wildt wurgde, is met twee jaar verlengd. De rechtbank is het met de deskundigen eens dat er nog steeds sprake is van forse geestesstoornissen en verslavingsproblematiek. Velen kennen deze zaak nog van 20 jaar geleden.

De oud-Veendammer werd in 2001 voor een dubbele doodslag veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Naast Anne de Ruyter de Wildt doodde hij in 1994 in Utrecht ook Annet van Reen. S. verweerde zich twee weken geleden tegen het voorstel van het Openbaar Ministerie (OM) om de opgelegde tbs-maatregel met twee jaar te verlengen.

Op verlof

S. zit nu 20 jaar in de tbs-kliniek. Eind vorig jaar werd hij overgeplaatst naar de Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ). Een nieuwere vorm van longstay, waarbij de bewoners leren omgaan met hun stoornis waardoor hun kwaliteit van leven wordt verbeterd. In kader van dit nieuwe regime mocht S. tot twee keer toe op verlof.

Winkelen en koffiedrinken

Aan de arm van twee begeleiders mocht S. de buitenwereld weer verkennen. Het winkelen en koffiedrinken buiten de deur beviel de man bijzonder goed. Hij werd daar rustiger door, zei de man twee weken geleden tegen de rechter. Uit de laatste rapporten blijkt ook wel dat de man zich sindsdien positiever opstelt.

Long stay

Maar ondanks deze positieve wending zijn er ook nog duidelijke negatieve aspecten te bespeuren. Tot voor kort leek S. onhandelbaar. Hij is niet voor niets op de long stay geplaatst. De man toonde telkens agressief en passief gedrag. Een terugkeer in de maatschappij was daardoor bij lange na niet in beeld.

Geen grote stappen

Inmiddels lijkt S. vooruitgang te boeken op de LFPZ. Volgens de rechter is het nog te vroeg om nu al grote stappen te kunnen maken. S. verscheen twee weken geleden vanwege medische problemen niet fysiek voor de rechter. Het gesprek verliep toen via een videoverbinding.

Foto's