`Coffeeshop The Happy` blijft tot 1 augustus gesloten + update gewonden

Groningen – Bij een geweldsincident in coffeeshop The Happy aan het Damsterdiep zijn deze donderdagochtend vier mensen gewond geraakt. De coffeeshop blijft tot 1 augustus gesloten.

De politie kreeg rond 09.00 uur de melding van het incident. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is één van de gewonden. De politie doet momenteel onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

Volgens omstanders zou er met een mes zijn gestoken. Drie personen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Eén van hen is zwaargewond geraakt. Een vierde gewonde hoefde niet naar het ziekenhuis, maar kon ter plaatse behandeld worden. Meldt Oogtv.nl.

In opdracht van burgemeester Koen Schuiling blijft de coffeeshop tot 1 augustus gesloten. In april moest het pand ook al vier weken sluiten in verband met geweldsincidenten. De zaak mocht op 30 april weer open.

update vrijdag: De andere personen die gewond zijn geraakt bij het geweldsincident betreffen een 63-jarige man uit Groningen, een 25-jarige vrouw en 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Foto's