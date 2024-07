Fietsendiefstal neemt weer toe

Groningen – Let op! De politie ziet de laatste maanden een toename van het aantal fietsdiefstallen in de wijken Paddepoel en Selwerd. Dit gebeurt vooral in de avond en nacht.

Laat fietsendieven jouw (elektrische) fiets niet stelen.

Wat kun je zelf doen?

-Maak je fiets vast met 2 sloten. Een ringslot is niet genoeg. Gebruik ook een kwalitatief goed kettingslot.

– Zet je fiets vast aan een vast voorwerp, bijvoorbeeld aan een boom, lantaarnpaal of hek.

-Zet je fiets bij voorkeur (als dat kan) op een verlichte plek of een plaats waar veel mensen zicht op hebben.

Is je fiets weg? Het kan zijn dat de gemeente jouw fiets heeft weggehaald, omdat hij verkeerd geparkeerd stond. Dan staat je fiets op het Damsterplein of in het fietsdepot in Vinkhuizen.

Staat je fiets daar niet? Doe dan aangifte bij de politie. Dat kan via politie.nl.

Foto's