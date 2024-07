Oud-dansschoolhouder vangt bot bij Hoge Raad: zaak rond verkrachting en aanranding hoeft niet over

Leeuwarden – Het Gerechtshof in Leeuwarden hoeft de zaak tegen Khalid A. uit Groningen niet opnieuw te behandelen. De Hoge Raad wees de bezwaren van A, de voormalige eigenaar van een dansschool aan het Damsterdiep, dinsdag officieel af.

A. zit sinds september 2021 een acht jaar lange celstraf uit voor misbruik, aanranding en verkrachting. De advocaat van A. ging in cassatie bij de Hoge Raad, omdat hij vindt dat het Gerechtshof in Leeuwarden niet voldoende bewijs heeft gebruikt om zijn cliënt te veroordelen. Ook vonden A. en zijn advocaat de opgelegde straf niet passen bij zijn veroordeling. De Hoge Raad wijst beide middelen echter af en komt er geen nieuw proces voor A. bij het Gerechtshof.

De dansleraar werd een jaar daarvoor opgepakt, nadat dertien meisjes een aanklacht tegen hem indienden. Het merendeel van de slachtoffers was minderjarig ten tijde van de incidenten. De ontucht zou onder meer hebben plaatsgevonden tijdens stretchoefeningen en massages. De oud-dansleraar ontkent echter in alle toonaarden dat er sprake was van onvrijwillige seks.

De voormalige dansleraar ging in hoger beroep tegen zijn celstraf. Twee jaar naar de uitspraak van de rechtbank in Groningen bleek dat voor A. geen succes op te leveren. Waar de rechtbank de oud-dansleraar veroordeelde tot zeven jaar cel, vonden de hogere rechters van het Gerechtshof in Leeuwarden een celstraf van acht jaar op zijn plaats. Ook mag A. twaalf jaar lang niet werken als dansleraar en heeft hij een contactverbod met de slachtoffer opgelegd gekregen.

De Stadjer zit inmiddels ruim 3,5 jaar vast voor de misdrijven.

