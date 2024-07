Valthermond – Op het Zuiderdiep is maandagmiddag een microcar volledig in vlammen op gegaan. Bij aankomst van de brandweer was de auto al volledig verloren.

De bestuurder merkte dat er iets niet in orde was met zijn voertuig. Hierop zette hij zijn `car` aan de kant en haalde zijn nodige spullen eruit .

De brandweer heeft de brand geblust met twee hogedrukstralen. Het verkeer werd tijdelijk stil gelegd .

