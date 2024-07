Ulrum – In de avond van 30 juni of in de nacht van 1 juli is er bij de Buurtzorg aan de Leerweg in Ulrum ingebroken. Er zijn twee elektrische fietsen weggenomen.

Is u iets opgevallen, heeft u iets bijzonders gezien of gehoord, dan horen zij dat heel graag van u.

Bent u in het bezit van een camera of camera-deurbel, zou u willen kijken of daar iets bijzonders op te zien is? Mocht u informatie met de politie willen delen, dan kunt u bellen met 0900-8844.

Foto's