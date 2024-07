Slochteren – Maandagmiddag rond half 4 werd het brandweerkorps van Slochteren gealarmeerd voor een woningbrand aan de K. ter Laanstraat, het is onbekend wat er exact in brand had gestaan.

De brandweer schaalde vrij snel op naar middelbrand waardoor ook de brandweer van Siddeburen gealarmeerd werd. De brand was vrij snel onder controle.

Foto's