IMG begint eerst met herstelregeling van schade tot 60.000 euro aan woningen

Groningen – Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) begint op deze maandag met het herstel van schade aan woningen tot 60.000 euro zonder onderzoek naar de schadeoorzaak.

Het IMG neemt vanaf nu contact op met de eerste honderd aanvragers die eerder voor herstel kozen. Aanvragers kunnen kiezen voor herstel door een eigen aannemer of een aannemer via het IMG. Het IMG benadrukt dat hierdoor iedereen in het effectgebied dezelfde oplossing krijgt: een schadevrij huis. Bij herstel met een eigen aannemer wordt een volledige schadeopname gedaan, waarna de aannemer zonder voorfinanciering aan de slag kan.

De aanpak is na de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen veranderd om milder, menselijker en makkelijker te zijn, met herstel van de woning als uitgangspunt. De ervaringen met de eerste honderd aanvragers worden gebruikt om meer inwoners te helpen. Tot nu toe hebben bijna 2.000 aanvragers een voorlopige keuze voor herstel gemaakt.

Foto's