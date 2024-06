Tieners veroordeeld voor brandstichting Winschoten

GRONINGEN (ADP) – Twee tieners van 15 en 16 jaar oud zijn door de kinderrechter veroordeeld voor het veroorzaken van een grote brand in een leegstaand pand aan de Meester D.U. Stikkerlaan in Winschoten. Het pand waarin Bosma Bedden zat gevestigd, brandde vorig jaar op 19 juni volledig uit.

Een 15-jarige jongen uit Winschoten kreeg een taakstraf van 120 uur opgelegd, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Hij moet zich in de proeftijd houden aan de voorwaarden die door de Raad voor de Kinderbescherming hem worden opgelegd. De tiener maakte zich ook schuldig aan het in brand steken van een picknickbank op een volkstuin in Winschoten. Ook stal hij in Scheemda bij een kinderopvang twee skelters.

Vrijspraak derde verdachte

Een 16-jarige tiener uit Bellingwolde had alleen een rol in de brandstichting van het pand Bosma Bedden in Winschoten. Hij kreeg een taakstraf van 50 uur opgelegd. Een derde verdachte, een 15-jarige uit Bad-Nieuweschans, leende kort voor de brand in het pand in Winschoten zijn aansteker uit. Alleen het uitlenen van een aansteker is niet voldoende voor een veroordeling voor brandstichting, vindt de kinderrechter. De jongen werd vrijgesproken.

Schadeclaim van ruim 2,2 miljoen

De rechter tilde vooral zwaar aan de grote brand in Winschoten. Door het gedrag van de tieners is een pand volledig in as gelegd. Er was gevaar voor goederen en woningen rondom het gebouw. Door adequaat ingrijpen van de brandweer is de brand snel geblust en bleef het bij alleen materiele schade. Er lag een schadevordering van 2.245.000 euro. Maar die was onvoldoende onderbouwd en wordt in deze strafzaak niet verhaald op de brandstichters.

