Oostwold – In de nacht van vrijdag op zaterdag is er even na 03.30 uur een brand uitgebroken in een grasdrogerij aan de Langeweg in Oostwold.

De brand werd opgeschaald naar middelbrand, een hoogwerker, groot watertransport en een tweede blusvoertuig kwamen met spoed ter plaatse. De brand was ontstaan bij een van de machines tijdens het productieproces. Kort voor zessen was de brand onder controle.

Foto's