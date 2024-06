Hoogezand – Een automobilist is donderdag met zijn auto in een sloot langs de Kielsterachterweg gereden. dat gebeurde bij de rotonde naar de Dassenburcht in Hoogezand.

De politie was er snel bij en trof de bijrijder aan bij de auto. De bestuurder zat nog in het voertuig. Een agent is het water in gegaan om de bestuurder te assisteren meldt Rtvnoord in hun 112Blog.

Foto's