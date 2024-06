Drugs & overlast in o.a. Centrum van Groningen

Groningen – De wijkagenten van het centrum ontvangen regelmatig klachten van bewoners, ondernemers en toeristen van drugsoverlast rondom de kruising Nieuwstad met de Haddingestraat. De klachten bleken de afgelopen dagen niet ongegrond. Er werden door de politie meerdere overlastgevende personen weggestuurd uit het gebied.

Daarnaast werd er tot drie keer toe verdovende middelen door collega’s aangetroffen.

Ze verzoeken u om bij overlast meldingen te blijven maken. Dit kan bij de politie via 0900-8844, bij de @gemeente_groningen via het meldpunt overlast & zorg of via @meldmisdaadanoniem.

Foto's