Nachthoreca slaat alarm over toename drugsgebruik (Video)

Groningen – Een lijntje cocaïne, een pilletje XTC of een snuifje 3-MMC: het gebruik van drugs is steeds meer onderdeel van het nachtleven. Groningse nachthoreca denken dat het drugsgebruik in het uitgaansleven is toegenomen in de afgelopen jaren. Schrijft Oogtv dinsdag.



Dat blijkt uit een rondgang van OOG onder tientallen horecaondernemers in de binnenstad van Groningen. “Drugsgebruik is onder jongeren veel te veel genormaliseerd.”

Deze rondgang is mede mogelijk gemaakt door Onderzoekdoen.nl

Door Maarten Siepel en Wouter Holsappel

In Groningen kan je feesten totdat de zon weer opkomt. Vele studenten en andere uitgaanders zijn elke nacht te vinden in de kroegen, feestcafés en op de terrassen. Het nachtleven in onze stad is uniek. Nachthorecaondernemers in Stad zien een ontwikkeling in het drugsgebruik onder de stappers. Dat is niet alleen zichtbaar in Groningen. Afgelopen februari publiceerde het Trimbos-instituut een onderzoek waaruit blijkt dat het gebruik van verschillende soorten drugs (vooral XTC, cocaïne en 3-MMC) is gestegen onder uitgaanders in het land.

In Amsterdam is het drugsgebruik in het uitgaansleven terug op pre-coronaniveau. Kroeg- en clubeigenaren in Utrecht zeggen dat er meer spullen op de wc’s worden gevonden en in Brabant zijn kroegen flink klaar met drugsoverlast. Dat er ook in Groningen veel drugs wordt gebruikt, bleek al eerder uit het rioolwateronderzoek. Hieruit kwam naar voren dat het drugsgebruik in onze stad vergelijkbaar is met steden als Amsterdam en Rotterdam. Meer hierover op Oogtv.nl.

