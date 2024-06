Nepagenten laten diepe indruk achter op slachtoffers: ‘Ik kon niet slapen’

Noord-Nederland – Ze duiken steeds vaker op: oplichters die zich voordoen als agenten. Ze bellen aan bij mensen en met een babbeltruc overtuigen ze hen om waardevolle spullen en spaargeld te geven. Dat maakt een diepe indruk op de slachtoffers.

‘Het heeft me heel veel gedaan’, laat een van de slachtoffers weten die anoniem wil blijven.* ‘Een stukje vertrouwen in de mens is me afgenomen en je bent heel argwanend. Het is zo erg dat je er gewoon niet van slaapt.’ Lees verder op RTVNoord.nl

