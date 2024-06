Roze Zaterdag trekt 25.000 bezoekers

Groningen – De festiviteiten rond Roze Zaterdag op de Grote Markt zitten er op. De organisatie laat weten dat de dag 25.000 bezoekers heeft getrokken. Gedurende het programma werd de sleutel overgedragen aan Zaanstad waar in 2025 Roze Zaterdag wordt gehouden.

Groningen vierde zaterdag op verschillende locaties in de binnenstad de diversiteit. Zo vond er een roze viering plaats in de Der Aa-kerk, trok de Pride Walk ruim 5.000 deelnemers en waren er drie podia in de stad te vinden. Het hoofdpodium bevond zich op de Grote Markt. Daar traden artiesten op als Sophie Straat, Willeke Alberti en House of Vineyard.

Mark Gils is voorzitter van COC Groningen/Drenthe. Hij blikt trots terug: “Het is fantastisch dat er zoveel mensen naar Groningen zijn gekomen. We kunnen terugkijken op een hele sfeervolle dag waarbij we uitgebreid de diversiteit hebben gevierd.” Gils is ook trots op de Pride Walk. “Daarmee hebben we duidelijk gemaakt hoe belangrijk het vieren van de Roze Zaterdag is.”

Roze Zaterdag is de oudste pride van Nederland. Meldt Oogtv.nl.

Foto's