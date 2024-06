Groningen – Automobilisten opgepast. De kans dat hardrijders in Groningen op een mobiele snelheidscontrole stuiten is groter dan in nagenoeg alle andere provincies. Alleen in Flevoland wordt nog vaker met verplaatsbare meetapparatuur gecontroleerd schrijft Rtvnoord.

Vorig jaar is in onze provincie een kleine zevenhonderd keer op deze wijze snelheid gecontroleerd. Omgerekend zijn dat 112 controles per 100.000 inwoners. Meer(+bron ) Rtvnoord.nl.

