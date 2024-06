Brandweer Roden opnieuw naar oude Magista pand

Roden – Op woensdag 19 juni is er om 17:13 ’s middags een melding binnengekomen op de lokale meldkamer in verband met een incident in Roden aan de Oosteinde. De brandweer is direct met gepaste spoed uitgerukt naar deze locatie op de Oosteinde.

Opnieuw bleek er iets in het oude pand Magista te smeulen. Waarschijnlijk zijn er weer jongeren bezig geweest om een brandje te stichten. Er lag een hoopje afval te smeulen. Vorige week donderdag was precies hetzelfde incident bij het oude gebouw. Politie kwam later ook ter plaatse om het incident in kaart te brengen.

Foto's