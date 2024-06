Groningen- Op de kruising Gedempte Zuiderdiep/Herestraat heeft dinsdagavond een aanrijding plaatsgevonden waarbij een scooter is betrokken.

De scooter bestuurder is hierbij gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Hulpdiensten waren ter plaatse. Het busverkeer heeft enige hinder van het incident.

Foto's