‘Als ik thuis was, zou ik doodgeschoten zijn’

Groningen – De rechtbank in Groningen heeft een celstraf van 24 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk, opgelegd aan een 38-jarige man voor een schietpartij in Paddepoel. De man zou met een vuurwapen hebben geschoten in de Regulusstraat op 28 oktober vorig jaar.

Volgens het Openbaar Ministerie zou de man die dag na een ruzie met iemand die woonde in de straat, later teruggekomen zijn met een wapen. De twee zouden al langer een conflict hebben. Volgens getuigen zou hij binnen en buiten kogels hebben gelost. Er zijn beelden van het incident, waar de man op zou staan. Dat meldt Rtvnoord.nl.

