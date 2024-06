Laserstraal moet brugaanvaringen in Groningen voorkomen na 35 aanvaringen

Groningen – Rijkswaterstaat gaat experimenteren met een laserstraal die aanvaringen met bruggen moet voorkomen. Dat gebeurt toepasselijk in onze provincie, op de hoofdvaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. De proefinstallatie komt bij de Gaarkeukensluis in Grijpskerk te staan. 35 aanvaringen.

De installatie bestaat uit een laser die het hele kanaal overziet, in de buurt van de sluis. Die laser meet de hoogte van schepen die over de vaarweg gaan, of dat nou een vrachtschip of een zeilboot is. Is een schip te hoog, dan wordt een schipper via een matrixbord gewaarschuwd, legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. De proef loopt tot het einde van het jaar. Meer op Rtvnoord.nl.

Foto's