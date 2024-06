Groningen – Op de rotonde bij knooppunt Westerbroek is vrijdagavond rond 19:00 uur een auto in de bosjes terecht gekomen. Hoe dit exact kon gebeuren is nog niet bekend. De auto werd door berger Poort weer uit de bosjes getrokken.

1 rijstrook was tijdelijk afgesloten. Er zijn geen gewonden gevallen meldt de fotograaf. De politie rapporteerde het ongeval.

