Veilig Verkeer Nederland speelt in op zorgwekkende ongevallencijfers met ‘VVN Kilometers Ervaring’

Nederland – Veilig Verkeer Nederland (VVN) lanceert met trots een nieuwe campagne die zich richt op de verkeersveiligheid van 50-plussers. Hiermee reageert VVN op de zorgwekkende ongevallencijfers onder deze groep. Educatie voor deze doelgroep is een essentieel speerpunt voor VVN. Met het productaanbod ‘VVN Kilometers Ervaring’ wil zij het aantal verkeersongevallen onder 50-plussers verminderen, hen beter informeren over verkeersveiligheid en activeren om veilig over straat te gaan.

Het aanbod omvat een breed scala aan initiatieven, waaronder tips en hulpmiddelen, VVN Opfriscursussen (online en op locatie) en de VVN Opfrisquiz over verkeersregels.

Automatische piloot

Onderdeel van ‘VVN Kilometers Ervaring’ is de nieuwe radio- en tv-commercial die op 17 juni door Veilig Verkeer Nederland wordt gelanceerd. In deze sympathieke commercial zien we André, die laat zien dat ervaren bestuurders, met jaren aan rijervaring, vaak onbewust op de ‘automatische piloot’ rijden. VVN wil hiermee op een positieve manier het belang van bewuste en veilige deelname aan het verkeer onderstrepen.

De commercial legt de nadruk op de e-bike, gezien het veelvuldige gebruik door 50-plussers en het feit dat er onder deze groep relatief veel fietsongevallen gebeuren. Daarnaast worden ook andere vervoermiddelen belicht, om een realistisch beeld te schetsen van het veranderende verkeerslandschap. De commercial sluit perfect aan bij het VVN-motto ‘Meedoen is makkelijk’.

Alarmerende cijfers vragen om actie

De noodzaak voor deze campagne wordt onderstreept door recente statistieken over dodelijke verkeersongevallen in 2023, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Vorig jaar kwamen 270 fietsers om in het verkeer, waarvan 213 ouder waren dan 50 jaar (79%). De meesten reden op een elektrische fiets. Hoewel het positief is dat 50-plussers langer actief blijven fietsen, is het zorgwekkend dat een aanzienlijk aantal van de dodelijke ongelukken eenzijdige ongevallen betrof; 38 procent van de verongelukte fietsers van 75 jaar of ouder had geen botsing met een ander voertuig (CBS, 2024).

Ook uit de VVN Flitspeiling (2023) blijkt dat fietsongevallen blijven toenemen, terwijl het gebruik van de e-bike stagneert. Veilig Verkeer Nederland hoopt met het uitgebreide programma ‘VVN Kilometers Ervaring’ een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het aantal fietsongevallen met ernstig of dodelijk letsel bij 50-plussers.

Bevorderen van verkeersveiligheid

Veilig Verkeer Nederland zet zich al jaren in voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Met de nieuwe campagne ‘VVN Kilometers Ervaring’ hoopt zij een positieve bijdrage te leveren aan de veiligheid van 50-plussers in het verkeer. Meedoen is makkelijk! Bezoek de website van Veilig Verkeer Nederland en ontdek hoe u kunt bijdragen aan een veiliger verkeer voor iedereen.

Foto's