De motorrijder raakte hierbij gewond en werd behandeld door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. De traumahelikopter welke was opgeroepen is boven het incident gecanceld en hoefde niet te landen. De weg was tijdens het incident afgesloten. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie maakt rapport op van het incident. Een berger heeft beide voertuigen afgesleept.