Vernielingen gepleegd op sportpark Esserberg: “Ramen ingegooid en geprobeerd brand te stichten”(Video)

Haren – Op sportpark Esserberg zijn de afgelopen dagen meerdere vernielingen gepleegd. Bij rugbyclub RGC werden vrijwel alle ramen ingegooid en werd geprobeerd brand te stichten. Bij de voetbalclub Helpman werd ingebroken. Dat meldt OOGTV.nl

“Het kan zo niet langer”, verzucht voorzitter Jan van der Lei van Helpman. “We hebben het nu over vernielingen en een poging om brand te stichten. Maar wat als er straks echt één van de gebouwen in vlammen opgaat? Als verenigingen werken we hard om iets moois neer te zetten. Maar op deze manier gaat het vroeg of laat een keer mis.”

“Lege drankflessen opruimen die op de tribune liggen”

Dat de problemen toenemen wijt Van der Lei aan het ‘zachtere weer’. “Het is niet voor het eerst dat we te maken hebben met overlast. De gemeente wil graag dat we een open sportpark zijn. Dat wil zeggen dat we het terrein niet met hekken afsluiten als wij er niet zijn. Iedereen kan er op. En dat vinden we ook prima. We snappen dat jongeren een plek nodig hebben waar ze kunnen ontmoeten. Maar het is wel vervelend dat als je de volgende ochtend op het park komt en je eerst lege drankflessen moet opruimen die op de tribune zijn blijven liggen. In de winter vallen de problemen mee maar als het mooier weer wordt dan zien we dat het park gebruikt wordt als hangplek.”

“Bewust spullen kapot gaat maken”

Volgens Van der Lei gaat het om tieners die overlast veroorzaken. “Toen ik jong was werd er door de gemeente veel geld uitgetrokken om ons te vermaken. Alles werd uit de kast getrokken. Dat gebeurt nu niet meer. Deze jongens en meiden zoeken een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En zoals gezegd, dat dit op het sportpark is, dat vinden we niet eens slecht. Maar als je bewust spullen kapot gaat maken, vernielingen aan gaat richten en afval achterlaat, ja, dat vinden wij wel heel ernstig.”

“Goed gesprek aan de keukentafel”

De oplossing is moeilijk. “Je kunt direct naar de politie wijzen. Agenten komen hier ook. Maar zij kunnen in hun surveillancewagen niet het terrein op omdat dit hek wel gesloten is.” Uitstappen en een ronde maken is onhandig omdat de agenten dan hun wagen achter moeten laten waardoor ze niet snel kunnen acteren op noodmeldingen. “Ik denk dat de oplossing aan de keukentafel ligt. Als ouders of verzorgers dit lezen zou mijn oproep zijn om vanavond tijdens het avondeten eens het gesprek aan te knopen met hun kroost. Weten ouders wat hun kinderen uitspoken? Weten kinderen wat wel en wat niet mag? Een goed gesprek lijkt mij zinvol. Want nogmaals, iedereen is welkom op het park. Maar het vernielen van spullen doe je niet.”

Jalt de Haan (CDA): “Tijd voor meer maatregelen”

Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA baalt. “Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Wat er op het park heeft plaatsgevonden is ongelofelijk vervelend voor de betrokken sportverenigingen. Mijn fractie vindt dat het tijd is dat er meer maatregelen genomen gaan worden. Want dit kan zo op deze manier niet door gaan.”

Vanwege de vernielingen is er aangifte gedaan bij de politie.

