Heymansgebouw van de RUG in Groningen beklad en vernield

Groningen- Het Heymansgebouw van de RUG aan de Grote Kruisstraat in Groningen is in de nacht van zondag op maandag beklad.

Het pand is beklad met pro-Palentijnse leuzen. Er staat onder andere ‘People are dying’, ‘Free Palestine’ en ‘RUG cut ties’. Een schoonmaakbedrijf is maandagmorgen bezig geweest om de verf te verwijderen. Inmiddels is de meeste verf van het pand. Ook zijn meerdere ramen ingegooid, waar kantoren zitten. Een woordvoerder zegt dat de universiteit is geschrokken van de incidenten. ‘We betreuren ontzettend dat dit weer gebeurt. Er is aangifte gedaan.

Foto's