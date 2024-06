Doorrijder na aanrijding in Grootegast

Groningen – Maandag 4 juni om 15:51 uur is een aanrijding geweest op de parkeerplaats van Drint aan de Langeweg in Grootegast.

De zwarte Touran, op de foto, stond geparkeerd op het parkeerterrein. Op camerabeelden en door getuigen is te zien dan er een donkere Dodge Ram de Touran aanrijdt. De bestuurder van de Dodge stopt even en rijdt dan door. De Dodge had opvallende chromen spiegels en een chromen bumper. De Dodge moet schade aan de linkerzijde van het voertuig hebben. De Dodge is weggereden in de richting van de Bovenweg. Bent u of kent u de bestuurder van deze Dodge? Meldt u dan via 0900-8844. Anoniem melden mag ook via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000

