Succesvolle vierde editie van 112GroningenDag trekt ruim 8000 bezoekers

Groningen – De vierde editie van de 112GroningenDag was een groot succes met maar liefst 8000 bezoekers, waaronder naar schatting 3000 kinderen. Organisatoren Martin Nuver en Robert van der Veen zijn zeer tevreden met de opkomst, die hoger was dan in 2022 toen ongeveer 6000 mensen het evenement bezochten.

“Dit proeft naar meer,” aldus de organisatoren, die van plan zijn om over 1,5 jaar te bekijken of een vijfde editie in 2026 haalbaar is. Zowel het publiek als de deelnemers waren laaiend enthousiast over de dag.

Het evenement werd opgeluisterd door optredens van Clown Marco, Ilona, en de Bierpierkers uit Spijk. Daarnaast zorgde de politie steelband, met leden uit Limburg, voor muzikale begeleiding. Sponsoren A&S Vancare en 101Bhv droegen bij aan het succes van de dag. “Dit is toch fantastisch,” klonk het uit hun hoek.

Het weer speelde ook een positieve rol, iets wat volgens Robert van der Veen erg belangrijk was voor het slagen van de dag. “Al met al een geslaagde dag,” voegde hij toe.

Er zal een video met hoogtepunten van de dag beschikbaar zijn rond 18 juni via de website en sociale media. Op maandag volgt een eerste video met de hoogtepunten. De organisatie bedankt nogmaals alle bezoekers, vrijwilligers, en deelnemende partijen voor hun inzet en enthousiasme.

Nu eerst een foto-overzicht van de dag, te bekijken op de website van 112Groningen.

Foto's