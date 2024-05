Politie houdt opnieuw zeven personen aan tijdens drugsactie in Groningen

De politie ziet in Groningen meerdere signalen die wijzen op drugshandel, waarbij vaak sprake is van (online) drugsbezorgdiensten, zoals Telegram of SnapChat. Politie en OM hebben daarom besloten tot een actie om op één dag meerdere drugskoeriers te kunnen aanhouden. De politie kwam de koeriers op het spoor via online onderzoek en meldingen.

Dit heeft geleid tot de aanhouding van zeven verdachten: een 17-jarige man uit Groningen, een 27-jarige man uit Groningen, een 28-jarige man uit Norg, een 22-jarige man uit Groningen, een 21-jarige man uit Groningen, een 21-jarige man uit Groningen en een 30-jarige man uit Assen.

Wat is er aangetroffen?

Bij de verschillende aanhoudingen en doorzoekingen is ongeveer 1,2 kilo harddrugs in beslag genomen. In één woning werd een kilo amfetamine aangetroffen en een paar duizend euro aan contant geld. In overige woningen waar doorzoekingen werden gedaan, troffen agenten onder andere XTC, cocaïne, designerdrugs en een paar duizend euro aan contant geld aan.

De politie heeft daarnaast beslag gelegd op vier voertuigen en bij alle verdachten is de telefoon in beslag genomen. De telefoons worden verder onderzocht.

Doorbreken criminele carrières

Met deze actie wil het interventieteam deze criminele carrières doorbreken, verstoren en dwarszitten – in nauwe samenwerking met het OM, intelligence en digitaal specialisten. De aanhoudingen zijn daarin een mooi resultaat en geeft ons nieuwe informatie in de onderzoeken naar online drugsbezorgdiensten en drugsdealers. Vervolgacties worden dan ook niet uitgesloten.

Melden heeft altijd zin

Als u iets verdachts ziet, hoort of ruikt, meld dit dan bij ons. Denk aan personen die ergens rondhangen en snel iets uitwisselen met voorbijgangers. Woningen of voertuigen waar mensen steeds iets afhalen of juist iets komen brengen, soms op gekke tijden. Melden heeft altijd zin: ook als u niet zeker weet of u het goed gezien of gehoord heeft. Samen zien en horen we namelijk veel meer en deze informatie kan zeker waardevol voor ons zijn.

Bij een acute situatie kun je 112 bellen. Anders kun je je tips en informatie ook doorgeven via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. We onderzoeken meldingen altijd voordat we actie ondernemen.