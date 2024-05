Politie zoekt getuigen van reeks brandstichtingen en vernielingen in onder meer twee minibiebs in Haren

Haren – De politie is op zoek naar getuigen van een reeks brandstichtingen en vernielingen aan de Oosterweg en de Henricus Muntinglaan in Haren.

Onderdeel van de reeks baldadigheden was onder meer de brandstichting in een tweetal minibiebs langs de Harense straten. De brandweer wist beide branden te blussen, maar van de kleine bibliotheekjes langs de straat bleef niks heel.

De politie zoekt naar getuigen en eventuele camerabeelden van de incidenten. Heeft u informatie over deze vernielingen en brandstichtingen, dan kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 Een bericht sturen via Instagram of contact opnemen met de wijkagenten van Haren kan ook.

Foto's