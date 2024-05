Ring-Zuid weekje dicht van Europaweg tot Euvelgunne om storingen in Hoge Euvelgunnerbrug te fixen

Groningen – De afsluiting van de zuidelijke ringweg is sinds maandagochtend een stukje groter. De zuidelijke ringweg is nu ook dicht tussen de Europaweg en Euvelgunne. Dat is nodig vanwege herstelwerkzaamheden aan de Euvelgunnerbrug.

De zuidelijke ringweg is al zo goed als helemaal afgesloten. Maar het stuk vanaf de toerit Europaweg richting Euvelgunne bleef wel open. Dat is vanaf maandag een week lang voorbij: het wegvak wordt afgesloten tot en met zondag 2 juni.

De reden voor de afsluiting is het herstel van de Hoge Euvelgunnerbrug. De brug wordt geplaagd door kinderziektes sinds de vernieuwing en verbouwing van afgelopen zomer. Bij de renovatie kreeg de brug een nieuwe bedieningsinstallatie en de software daarvan zorgt voor nogal wat problemen. Na een opening blijft de brug met enige regelmaat tientallen minuten open staan, soms tot wel drie kwartier.

Het verkeer tussen Ring Oost en de Europaweg wordt tot en met zondagmiddag omgeleid via de Sontweg en de Sint-Petersburgweg.

