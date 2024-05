Auto Belandt in Sloot bij Ter Apelkanaal: Inzittenden Ongedeerd

Ter Apelkanaal – Zondagavond is een automobilist met zijn voertuig in een sloot beland aan de rand van Ter Apelkanaal. De auto kwam ondersteboven in het water terecht.

In het voertuig zaten twee personen, die konden snel uit de auto komen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en verleenden hulp aan de inzittenden. Beide personen zijn onderzocht in de ambulance, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

