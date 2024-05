Politie Zoekt Dodge RAM na Aanrijding in Wildervank

Wildervank – De politie is op zoek naar een lichtgekleurde, oudere Dodge RAM met schade aan de voorkant, die zaterdagavond rond elf uur betrokken was bij een aanrijding op de Torenstraat in Wildervank. Bij het incident raakte een mountainbiker lichtgewond.

De politie roept iedereen die de betreffende Dodge RAM ziet op om direct 112 te bellen. RTV Noord meldt dat het voertuig waarschijnlijk aanzienlijke schade aan de voorkant heeft, wat kan helpen bij het identificeren. De autoriteiten doen een dringend beroep op het publiek om mee te helpen bij het opsporen van de betrokken bestuurder.

Foto's