A28 vanaf vrijdagavond het hele weekend dicht tussen Julianaplein en Groningen-Zuid

Groningen – De A28 is vanaf vrijdagavond 22.00 uur het hele komende weekend dicht vanaf het Julianaplein tot aan Groningen-Zuid voor het verkeer richting Assen. Dat meldt OOGTV.nl

Dat betekent ook dat het verkeer uit de richting Drachten (A7) en vanaf de westelijke ringweg (N370) niet richting het Julianaplein kan rijden. De A28 in de andere richting blijft open. Verkeer vanaf Assen kan gewoon naar het centrum, naar Drachten en de Ring-West.

De afsluiting komt bovenop de sluiting van een deel van de zuidelijke ringweg en het Julianaplein, waardoor het verkeersknooppunt bijna helemaal op slot is tot maandagochtend 06.00 uur. Tijdens het komende weekend gaat aannemerscombinatie Herepoort de A28 afbouwen tussen het Julianaplein en afrit Groningen-Zuid.

Verkeer vanaf de richting Drachten was naar Assen wil, kan het beste omrijden via Peize en Vries. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de Laan Corpus den Hoorn. Verkeer vanuit het centrum van de stad kan komend weekend geen gebruik maken van de toerit bij de Brailleweg. Zij moeten omrijden via de Vondellaan, de Van Ketwich Verschuurlaan en de toerit naar de A28.

