Weerswaarschuwing voor stevige (onweers)buien iets ingekort (update)

Groningen – Het KNMI denkt dat de reeks stevige regen- en onweersbuien, die vanaf vrijdagmiddag over Noord-Nederland gaan trekken, hun herfstige momenten wel hebben gehad.

De weerswaarschuwing ‘code geel’ duurt niet meer tot zaterdagmiddag, maar tot de komende middernacht. De waarschuwing wordt in Groningen vrijdagmiddag om 14.00 uur van kracht. Zegt Oogtv.nl.

Tot en met vrijdagavond kunnen, vooral in de noordelijke helft van het land, enkele stevige onweersbuien voorkomen. Bij de buien is er kans op hagel en kan er vooral in korte tijd veel neerslag vallen. Plaatselijk is er wateroverlast mogelijk. Het verkeer moet er rekening mee houden dat wegen en tunnels kunnen onderlopen. Buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden.

Foto's