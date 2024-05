IMG vult vergoeding immateriële schade automatisch aan

Groningen – Het Instituut Mijnbouw Groningen gaat voor aanvragers vergoedingen voor immateriële schade in een aantal situaties automatisch aanvullen. Dat past binnen het uitgangspunt om de schadeafhandeling te verbeteren.

De aanvulling gebeurt wanneer sprake is van versterking en sloop/nieuwbouw of het gelijktrekken van vergoedingen binnen huishoudens. Dit geldt voor zowel volwassenen als voor kinderen. “Het automatisch aanvullen van vergoedingen voor immateriële schade past binnen het uitgangspunt om de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker te maken. Bovendien wordt op deze manier voorkomen dat aanvragers vergoedingen mislopen en krijgen ze sneller duidelijkheid,” zegt IMG-bestuurslid Els van Schie.

De automatische aanvulling geldt voor aanvragers die al een besluit over hun aanvraag voor immateriële schade hebben ontvangen en nu te maken hebben met versterking of sloop-nieuwbouw of recht hebben op een (hogere) vergoeding vanwege het gelijktrekken van huishoudens.

De automatische aanvulling voor kinderen tot en met 17 jaar vindt deze donderdag voor de eerste keer plaats. Zo’n 750 aanvragers ontvangen dan een nieuw besluit. Hiermee wordt in totaal circa twee miljoen euro uitgekeerd. In september wordt begonnen met het automatisch aanvullen van de vergoedingen voor volwassenen. Daarna zal dit ongeveer elke drie maanden plaatsvinden. Wie in aanmerking komt, krijgt hierover bericht.

Verder wordt het in het najaar mogelijk om een vervolgaanvraag te doen. Dit geldt voor volwassenen bij wie sprake is van nieuwe omstandigheden. Bijvoorbeeld als de omvang van de schade is toegenomen door een nieuwe melding, of er een gegronde melding is van een acuut onveilige situatie. Voor kinderen tot en met 17 jaar is het doen van een vervolgaanvraag niet nodig, omdat hun vergoeding is afgeleid van hun wettelijk vertegenwoordigers en automatisch wordt aangevuld.

