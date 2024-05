Politie bekeurd schippers tijdens pinksterweekend

Provincie – De politie heeft tijdens het afgelopen pinksterweekend op diverse plekken toezicht gehouden op het water. Tijdens het toezicht werd er onder andere gecontroleerd op snelheid en het hebben van een vaarbewijs. Hiervoor zijn verschillende boetes uitgeschreven.

Daarnaast werd een garnalenvisser bekeurd die met een zeilschip op de Eems-Dollard aan het vissen was. Het is op de Eems-Dollard alleen toegestaan om te vissen met een vergunning. Het vistuig van de visser is in beslag genomen en hij is verbaliseerd.

Ga je het water op? Bereid je dan goed voor op de vaartocht. Kijk voor informatie over veilig varen op www.varendoejesamen.nl

Foto's