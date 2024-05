Fietser aangereden op oversteekplaats bij Van Ketwich Verschuurbrug

Groningen – Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op de Van Ketwich Verschuurlaan is een fietser gewond geraakt. Dat meldt OOGTV.nl

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur bij de oversteekplaats Hoornsedijk bij de Van Ketwich Verschuurbrug. Een fietser stak de weg over. Een automobilist zag dit te laat waardoor een aanrijding het gevolg was. De fietser kwam hierdoor ten val en liep een hoofdwond op. Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer behandeld. De persoon is uiteindelijk in de ambulance naar een huisartsenpost gebracht voor verdere behandeling.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. “De fiets van het slachtoffer is door agenten naar degene zijn woning gebracht. Agenten hebben gecontroleerd of de automobilist ook onder invloed was van alcohol. Dit bleek niet het geval te zijn.” In het verleden hebben op de locatie vaker ongelukken plaatsgevonden.

