Groningen – Zaterdag 18 mei 2024 rond 15.30 uur vond er een mishandeling plaats op het fietspad van de Brailleweg, ter hoogte van de Muntinghbrug. Hierbij waren een scooterrijder en een fietser betrokken.

Was jij in de buurt en heb je iets gezien? Elke kleine aanwijzing kan de politie helpen! Neem dan contact op via 0900-8844. Vermeld hierbij het nummer 2024130890.

Deel deze oproep om de politie te helpen de

waarheid te achterhalen. Bedankt!

Foto's