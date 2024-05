1000 scouts waren maandag bij Zoutkamp uit voorzorg `tijdelijk opgesloten`(Video)

Regio – Het Noordelijk Pinksterkamp is het grootste socutings-evenement van heel Europa. Jaarlijks komen zo’n 3500 scouts naar het kamp in de bossen en op de heiden van het Lauwersmeergebied nabij Zoutkamp. Zo’n 2500 daarvan waren al richting huis na een heerlijk weekend toen de hemelkraan eem vol open ging in het Noordwesten van de provincie. Meldt Sikkom zondag.

De scouts kregen het ook goed voor de kiezen(zie ook). Steker: ze waren tijdelijk opgesloten door het water en moesten uit voorzorg op het kamp blijven. Omdat het terrein deels van defensie is, bood het leger hulp aan, meldt Dvhn.nl. Ondertussen vermaakten de scouts zich met liedjes zingen en tosti’s bakken, aldus de organisatie tegen het dagblad. Zie video`s(+bron) Sikkom.nl

