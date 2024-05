Bestuurster rent weg na crash tegen geparkeerde auto Multatulistraat/ C. Huygenslaan Winschoten

Winschoten – Tweede Pinskterdag om 06:00 uur is de zwarte auto vanaf de C. Huygenslaan in Winschoten recht op een auto, een geparkeerde Mini, ingereden op de Multatulistraat, welke daar stond.

Beide auto’s zijn in verschillende tuinen beland. Dader(een vrouw, van de zwarte auto) is weggerend maar had wel de auto eerst op slot gedaan meldt een getuige aan 112Groningen. Ze staat sws op camerabeeld(van een deurbel) en kan zich beter bij de politie melden als dat inmiddels nog niet is gebeurd, de politie doet onderzoek. Mocht er meer info komen dan updaten we.

Foto's