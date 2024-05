Veendam – Zondagmiddag kwam er een melding van een brand aan de Orionweg in Veendam, al snel werd er opgeschaald naar middelbrand.

De brandweer kwam ter plaatse, en omdat het een groot pand is en er is veel rookontwikkeling heeft de brandweer opgeschaald naar grote brand. Wat er precies aan de hand is is niet bekend.

Foto's