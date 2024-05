Groninger moet 34 maanden de cel in voor helpdeskfraude

GRONINGEN (ADP) – Een 22-jarige man uit Groningen is voor een omvangrijke helpdeskfraude veroordeeld tot een celstraf van 34 maanden. Tegen hem was 36 maanden geëist. De even oude mededader uit Appingedam moet 2,5 jaar zitten, gelijk aan de eis.

De twee hadden het in 2021 voorzien op oudere mensen. Een kwetsbare doelgroep op het gebied van online bankieren. Oudere mensen missen vaak op dit gebied voldoende vaardigheden en zijn gemakkelijker om de tuin te leiden. Beiden deden zich voor als bankmedewerkers die te hulp schoten. Criminelen waren bezig met het overzetten van geldbedragen naar rekeningen in het buitenland, vertelden zij hun slachtoffers.

In de meeste gevallen wonnen de ‘redders in nood’ het vertrouwen. Door allerlei trucjes waardoor de slachtoffers onder meer dachten aan het telefoonnummer te zien dat de bank hen inderdaad belden. De slachtoffers hadden niet in de gaten dat zij mensen aan de lijn hadden die kwaad in hun zin hadden. ‘Die waren uit om snel geld te maken’, oordeelde de rechtbank. ‘Ze hadden geen oog voor de kwetsbaarheid en de belangen van de slachtoffers’.

Grote bedragen werden weggesluisd op rekeningnummers van katvangers (geldezels). Dat zijn mensen die tegen betaling hun bankrekeningnummer uitleenden. De twee liepen op 18 april 2021 tegen de lamp toen ze verdachten waren in een schietpartij in Delfzijl. Hun telefoons werden doorzocht. De agenten ontdekten op die manier de fraudepraktijken. Uiteindelijk hadden beiden niets te maken met het schietincident aan de Ransel.

De Stadjer kreeg de hoogste straf. Hij maakte zich ook schuldig aan Marktplaatsoplichting. Beiden werden uiteindelijk in april 2022 opgepakt. De buit wordt geschat op ruim vier ton. Het Openbaar Ministerie wil dat bedrag in een later stadium op hen verhalen. De verdediging pleitte voor een eventuele afstraffing via het jeugdstrafrecht. Hier ging de rechtbank niet in mee.

