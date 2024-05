Verdachte van moord op Jet (17) uit Winsum voor de rechter, moord was voorbereid ! (update)

Winsum – Voor de rechtbank in Groningen staat vandaag de 19-jarige Jamesley S. terecht voor het doodsteken van de 17-jarige Jet Korsaan uit Winsum schrijft Rtvnoord donderdag. Het gaat om een inleidende zitting. De moord was voorbereid blijkt nu.



Later wordt hij berecht. Jet werd 21 februari gevonden op de A.S. de Blecourtlaan in haar woonplaats. Vrijwel meteen wordt Jamesley in de directe omgeving aangehouden. Meer op Rtvnoord.

De verdachte is zichtbaar geëmotioneerd als hij bij het begin de rechtszaak binnenkomt. Met zijn bedrukte gezicht naar beneden gericht. Hij kijkt niet naar de volle publieke tribune, waar ook de ouders en zus van Jet zitten.

