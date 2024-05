Tolbert – Een brandmelding dinsdagmorgen bij Montagepanel werkbladen(Nextbuilders) in Tolbert. De brandweer is met spoed ter plaatse gekomen. Bij verwerken van hout is brand ontstaan verteld Jesse Mol van de brandweer tegen 112Groningen.



Personeel stond allemaal buiten bij aankomst van de brandweer nadat ze eerst het vuur hadden geblust. Brandweer doet controle in het pand bij de afzuigsysteem.

Foto's