Groningen – Zondagmiddag kwam er een melding van een ongeval op de van Iddekingeweg in Groningen.

Ter plaatse bleek het te gaan tussen een personenauto en een motor. De motorrijder is achterop de personenauto gebotst.

De motorrijder wordt gecontroleerd in de ambulance, het is niet bekend of het slachtoffer mee moet naar het ziekenhuis.

Foto's