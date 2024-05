Brandweerwedstrijd in Woldendorp: BRW-Gelderland-Midden Post Ede Centrum behaalt de overwinning

Woldendorp – Op zaterdag 11 mei vond in Woldendorp een intense brandweerwedstrijd plaats, waarbij teams van verschillende brandweerposten streden om de hoogste plek. Het incident waarop de wedstrijd was gebaseerd, vond plaats bij het gemaal in Termuntenzijl, en de deelnemende teams werden op de proef gesteld met realistische scenario’s en uitdagende omstandigheden.

Na een dag vol intense concurrentie en indrukwekkende prestaties, wist BRW-Gelderland-Midden Post Ede Centrum de eerste plaats te veroveren. Op de tweede plaats eindigde VR-Groningen Post Uithuizen, gevolgd door BRW-Twente Post Hellendoorn op de derde plaats.

De volledige uitslag van de brandweerwedstrijd in Woldendorp is als volgt:

1. BRW-Gelderland-Midden Post Ede Centrum

2. VR-Groningen Post Uithuizen

3. BRW-Twente Post Hellendoorn

4. VR-Gelderland-Zuid Post Dodewaard

5. VNOG Post Wezep

6. VR-IJsselland Post Olst

7. VR-Groningen Post Hoogezand

8. VR-Drenthe Post Zwinderen

9. VR-Drenthe Post Zuidlaren

10. BRW-Brabant Noord Post Oeffelt

De teams hebben hun vaardigheden, teamwork en toewijding aan de gemeenschap getoond in deze uitdagende en belangrijke wedstrijd, waarbij ze hun expertise hebben ingezet om effectief te reageren op noodsituaties en mensen in nood te helpen.

Foto's