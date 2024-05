Groningen- Op de Paterswoldseweg in de tunnel onder het spoor heeft zondagavond rond 23:40 uur een ongeval plaatsgevonden. Wat er precies is gebeurd is niet bekend.

Twee fietsers kwamen in botsing met elkaar waarna ze ten val kwamen. De politie noteerde de gegevens. Een fietser werd gecontroleerd door de ambulancedienst, daarna ging de gewonde mee naar het ziekenhuis met onbekende verwondingen

