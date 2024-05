Politie kijkt terug op rustige Bevrijdingsnacht met kleine incidentjes

Bevrijdingsnacht is in Groningen rustig verlopen. De politie hoefde, op wat kleine incidenten na, niet in actie te komen.

Dat het rustig was heeft waarschijnlijk ook te maken met het weer. “We hebben onze regenjassen aangetrokken en schuilen samen met de collega’s van de bereden politie onder de parasols op de Grote Markt”, laat de politie in het begin van de nacht weten. Op het KNMI-meetstation in Eelde viel uiteindelijk ruim 12 millimeter regenwater. Het zorgde ervoor dat er weinig mensen op straat waren.

Opstootjes

In de tweede helft van de nacht waren er opstootjes in de Peperstraat en op de Grote Markt. Bij beide incidenten kwam de politie tussenbeide. Niemand raakte gewond. “In de Peperstraat hebben de personen het zelf opgelost, op de Grote Markt hadden de betrokkenen ook geen behoefte om aangifte te doen, wel zijn door ons de gegevens van de personen opgeschreven.”

Brandalarm

In de vroege ochtend leek het nog even spannend te worden toen het brandalarm klonk uit één van de horecagelegenheden op de Grote Markt. “Vermoedelijk werd het alarm getriggerd door rookmachines die ingeschakeld stonden in een naastgelegen horecapand. Wij hebben onderzoek gedaan, maar hebben geen signalen aangetroffen die konden wijzen op brand.” De brandweer hoefde dan ook niet op de locatie te komen.

Wildplassen

Op de Vismarkt werd een persoon beboet die met een telefoon in de hand aan het fietsen was. Bij het Grand Theatre werd iemand bekeurd die betrapt werd op wildplassen. “De nacht is, op wat kleine incidenten na, rustig verlopen”, concludeert de politie.

Foto's