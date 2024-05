Brandweer Groningen herdenkt oorlogsslachtoffers bij monument aan Sontweg (Video)

Groningen – Elk jaar staat Brandweer Groningen op de ochtend van 4 mei stil bij de dood van zeven mannen. Zij waren nauw betrokken bij de brandweer in Groningen in de periode 1940-1945. En zijn door oorlogsgeweld om het leven gekomen.

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”

Sietse Smit: “Het is bijna tachtig jaar geleden dat de oorlog hier is afgelopen. Voor ons lijkt vrijheid vanzelfsprekend. Maar ik denk dat we overal om ons heen -elke dag zien- dat dat niet vanzelfsprekend is. Daarom is ook belangrijk om hier op deze dag en op dit moment, de mensen te herdenken die tijdens de oorlog om het leven zijn gekomen. In dit geval zeven mannen die alle zeven op een of andere manier een band hadden met de brandweer in Groningen.”

Aan onze gevallen makkers

Naast het leggen van een bloemstuk bij het Dit is een externe paginaoorlogsmonument naast de kazerne werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan ‘onze gevallen makkers’: Jan Duursma, Gijsbert Noorbergen, Leendert M. van Noppen, Johannes Sterk, Jan de Vries, Jelte Zuiderhoek en Ares G. Dijkstra. Ook dit jaar werd de herdenking bijgewoond door de nabestaanden van Leendert M. van Noppen.

Dodenherdenking stad Groningen

Net als voorgaande jaren loopt een aantal brandweercollega’s mee met de traditionele stille tocht in de stad Groningen. Deze tocht gaat van het Joodse monument aan de Hereweg naar de Martinikerk, waar de landelijke Dodenherdenking om 20.00 uur plaatsvindt. Zie ook.(video Met Sietse Smit)

