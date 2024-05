Groningen – De politie heeft een 29-jarige Stadjer aangehouden die voor de 29ste keer betrapt is op het rijden zonder geldig rijbewijs.

Het is ook de 21ste keer dat de man verdacht wordt van het rijden onder invloed. Uit een speekseltest bleek dat hij mogelijk onder invloed was van cannabis, cocaïne en opiaten. De Stadjer is aangehouden en zijn voertuig is in beslag genomen. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's